Источник: заказчиком покушения на Ковачевича был бывший игрок «Реала»

Заказчиком покушения на бывшего форварда «Ювентуса» Дарко Ковачевича был экс-защитник «Реала» Рауль Браво, сообщает Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.

Согласно информации источника, греческая полиция изучает данную версию, но пока не может найти достаточно доказательств вины Браво. Предполагается, что Ковачевич мог знать детали организации испанцем договорных матчей на родине. Оба выступали с 2007 по 2009 год за «Олимпиакос».

Напомним, Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. Серб был доставлен в больницу с повреждением колена. Сообщается, что повреждение было получено Ковачевичем в результате падения. Бывший форвард «Ювентуса» утверждает, что до нападения в его адрес не поступало никаких угроз.

В настоящее время в Испании ведётся расследование об участии Браво в организации договорных матчей. Ранее он был арестован, но позже выпущен под залог за € 100 тыс.