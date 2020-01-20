В Италии фанаты насмерть сбили болельщика вражеской команды. Арестованы 25 человек

В Италии в результате наезда погиб болельщик «Вультур Рионеро» Фабио Туччиарьелло, сообщает Football Italia.



Инцидент произошёл вечером 19 января недалеко от города Потенца. 39-летний мужчина был сбит автомобилем, в котором находились фанаты клуба «Мелфи», являющегося принципиальным соперником «Вильтур Рионеро». Травмы различной степени тяжести получили ещё три болельщика, один из них находится в тяжёлом состоянии.



По итогам произошедшего был арестован 30-летний водитель транспортного средства, а также ещё 24 человека, которые, как утверждается, являются фанатами «Вильтур Рионеро» и причастны к инциденту.



Учитывая тот факт, что «Вультур Рионеро» и «Мелфи» не предстояло проводить очную встречу, предполагается, что конфликт между болельщиками случился в момент, когда они направлялись на матчи своих команд.