В Италии фанаты насмерть сбили болельщика вражеской команды. Арестованы 25 человек

В Италии в результате наезда погиб болельщик «Вультур Рионеро» Фабио Туччиарьелло, сообщает Football Italia.
Инцидент произошёл вечером 19 января недалеко от города Потенца. 39-летний мужчина был сбит автомобилем, в котором находились фанаты клуба «Мелфи», являющегося принципиальным соперником «Вильтур Рионеро». Травмы различной степени тяжести получили ещё три болельщика, один из них находится в тяжёлом состоянии.
По итогам произошедшего был арестован 30-летний водитель транспортного средства, а также ещё 24 человека, которые, как утверждается, являются фанатами «Вильтур Рионеро» и причастны к инциденту.
Учитывая тот факт, что «Вультур Рионеро» и «Мелфи» не предстояло проводить очную встречу, предполагается, что конфликт между болельщиками случился в момент, когда они направлялись на матчи своих команд.
- 20 января 2020
-
16:47
-
16:38
-
16:24
-
16:10
-
15:59
-
15:38
-
15:18
-
15:11
-
14:56
-
14:43
-
14:41
-
13:59
-
13:57
-
13:25
-
13:23
-
13:07
-
13:05
-
13:04
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:10
-
12:01
-
11:43
-
11:23
-
11:16
-
10:57
-
10:54
-
10:35
-
10:33
-
10:04
-
09:55
-
09:42
-
09:31
-
09:22