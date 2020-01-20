«Ливерпуль» — приоритетный вариант для Вернера

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, сообщает Bild.
По информации издания, 23-летний футболист хочет выступать в английской Премьер-лиге и желает перейти в «Ливерпуль». При этом неясно, когда именно может состояться трансфер. Вернер мог перейти в мерсисайдский клуб летом прошлого года, однако сделка не состоялась, поскольку форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг».
Соглашение Тимо с «быками» рассчитано до лета 2023 года и предусматривает опцию выкупа за € 60 млн. При этом каждым летом эта сумма уменьшается.
Ранее сообщалось, что в услугах Вернера помимо «Ливерпуля» заинтересованы «Бавария», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 20 голами (3 — с пенальти) и 6 результативными передачами.
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