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«Ливерпуль» — приоритетный вариант для Вернера

«Ливерпуль» — приоритетный вариант для Вернера
Футбол / Англия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, сообщает Bild.

По информации издания, 23-летний футболист хочет выступать в английской Премьер-лиге и желает перейти в «Ливерпуль». При этом неясно, когда именно может состояться трансфер. Вернер мог перейти в мерсисайдский клуб летом прошлого года, однако сделка не состоялась, поскольку форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг».

Соглашение Тимо с «быками» рассчитано до лета 2023 года и предусматривает опцию выкупа за € 60 млн. При этом каждым летом эта сумма уменьшается.

Ранее сообщалось, что в услугах Вернера помимо «Ливерпуля» заинтересованы «Бавария», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 20 голами (3 — с пенальти) и 6 результативными передачами.

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