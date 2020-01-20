Лэмпард — о возможном трансфере Кавани: хотел бы привнести в «Челси» опыт
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможный трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.
«Кавани — отличный футболист, мне доводилось играть против него. Мне всегда нравился его менталитет, отношение к спорту. Не знаю точно, как обстоит ситуация, так что посмотрим. Он опытный футболист, но многие наши тоже обладают опытом. В целом наша команда молодая, поэтому я бы хотел привнести в неё опыт. Иногда молодым футболистам нужна помощь», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В этой кампании уругвайский форвард забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне за «ПСЖ».
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