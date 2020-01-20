Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лэмпард — о возможном трансфере Кавани: хотел бы привнести в «Челси» опыт

Лэмпард — о возможном трансфере Кавани: хотел бы привнести в «Челси» опыт
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможный трансфер нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.

«Кавани — отличный футболист, мне доводилось играть против него. Мне всегда нравился его менталитет, отношение к спорту. Не знаю точно, как обстоит ситуация, так что посмотрим. Он опытный футболист, но многие наши тоже обладают опытом. В целом наша команда молодая, поэтому я бы хотел привнести в неё опыт. Иногда молодым футболистам нужна помощь», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В этой кампании уругвайский форвард забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне за «ПСЖ».

Лэмпард подтвердил уход Мозеса в аренду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020