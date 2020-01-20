«Интер» сделал официальное предложение по трансферу Эриксена

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил, что клуб сделал предложение «Тоттенхэм Хотспур» по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена.
«Мы сделали официальное предложение по Эриксену и теперь ждём ответа от «Тоттенхэма». Мы можем только сидеть и ждать, так как в услугах игрока заинтересованы многие клубы. Он является одним из лучших футболистов, поэтому естественно, что он вызвал интерес у самых крупных клубов в Европе. Заключить сделку будет сложно, но мы постараемся сделать всё возможное», — приводит слова Аузилио Sky Sport Italia.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года. В нынешней кампании датчанин забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «шпор» во всех турнирах. Соглашение Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2020 года. Игрок отказывается продлевать сотрудничество с лондонцами.
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