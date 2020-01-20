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«Барселона» подписала албанского форварда Маная

«Барселона» подписала албанского форварда Маная
Футбол / Испания 0

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе албанского нападающего «Альбасете» Рею Маная.

Футболист обошёлся каталонскому клубу в € 700 тыс. Эта сумма может вырасти ещё на € 2 млн в качестве бонусов. Стороны подписали контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте форварда составила € 50 млн.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Барселоны В».

Манай перешёл в «Альбасете» летом 2019 года из «Интера». Сумма трансфера составила € 2 млн. В нынешнем сезоне 23-летний албанский футболист принял участие в 10 матчах Сегунды (в четырёх — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. Форвард провёл 11 матчей за сборную Албании и забил три гола.

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