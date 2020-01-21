Мбаппе — о кумире детства: если ты ребёнок и ты француз, твой кумир — Зидан
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о кумире детства.
«У меня были разные кумиры. В детстве я очень любил Зидана. Если ты ребёнок и ты француз, то твой кумир — Зидан. Мне нравился и Роналду, с которым посчастливилось встретиться, и бразильцы, чья манера игры пришлась мне по вкусу», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.
Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт французского нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
«Пари Сен-Жермен» набрал 49 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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