Экс-игрок сборной Англии – о травме Рашфорда: Сульшер думал больше о себе, чем об игроке

Бывший нападающий национальной команды Англии Иан Райт раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера после травмы форварда «Красных Дьяволов» Маркуса Рашфорда.
«Сульшер сказал, что он знал о травме Рашфорда и выпустил его на матч с «Вулверхэмптоном». Теперь он пропустит около трёх месяцев. Сульшер находится под сильным давлением, ему нужно вернуть команду туда, где она была. Он больше думал о себе, чем об игроке. Теперь «Манчестер Юнайтед» потерял одного из самых перспективных и важных игроков», — приводит слова Райта BBC.
Ранее сообщалось, что Рашфорд может на длительное время выбыть из игры из-за травмы спины. 22-летний футболист усугубил повреждение в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0). У лидера атаки «красных дьяволов» выявили два стрессовых перелома.
В нынешнем сезоне Маркус забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне.
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