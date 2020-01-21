В «Сочи» подтвердили переход Кокорина на правах аренды

Пресс-служба «Сочи» подтвердила информацию о предстоящем переходе в клуб нападающего «Зенита» Александра Кокорина.



«Да, Кокорин в аренде до конца сезона. Клубы обо всём договорились», — сообщили в сочинском клубе корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Кокорин проведёт остаток нынешнего сезона в «Сочи».



В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.

Кокорин продолжает удивлять на тренировках «Зенита». Теперь забил в падении через себя Возвращение нападающего в большой футбол обещает стать ярким. Об этом и другом – в обзоре событий дня.