Представитель Джано: есть несколько вариантов в Европе и России

Тимур Лепсая, представитель полузащитника Джано Ананидзе, высказался о будущем игрока после ухода из московского «Спартака».



«У Джано есть несколько вариантов в Европе, есть в России. Наш приоритет – попробовать сменить атмосферу, чемпионат, перезагрузить карьеру. Джано всего 27 лет. Никто не сомневается в большом таланте. К сожалению, он не смог заиграть в «Спартаке» на том уровне, на котором хотел. Череда травм не позволила это сделать. Поэтому мы сейчас ждём несколько дней, после чего определимся с будущим», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. С красно-белыми хавбек завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

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