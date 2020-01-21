«Зенит» создаст женскую команду

У петербургского «Зенита» в скором времени появится женская команда, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в «Инстаграме».



Главным тренером коллектива будет назначена Ольга Порядина – бывшая футболистка сборной России и ряда отечественных клубов, среди которых воронежская «Энергия», «Кубаночка», «Лада», «Россиянка» и «Мордовочка».



В настоящее время сине-бело-голубые проводят комплектацию состава. Ожидается, что команда примет участие в следующем розыгрыше чемпионата России.

Главная команда «Зенита» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.