Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» создаст женскую команду

«Зенит» создаст женскую команду
Футбол / РПЛ 0

У петербургского «Зенита» в скором времени появится женская команда, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в «Инстаграме».

Главным тренером коллектива будет назначена Ольга Порядина – бывшая футболистка сборной России и ряда отечественных клубов, среди которых воронежская «Энергия», «Кубаночка», «Лада», «Россиянка» и «Мордовочка».

В настоящее время сине-бело-голубые проводят комплектацию состава. Ожидается, что команда примет участие в следующем розыгрыше чемпионата России.

Главная команда «Зенита» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

«Зенит» начинает наигрывать состав с Малкомом. Семак должен найти лишнего легионера
Себастьяну Дриусси или Сердару Азмуну придётся сесть в запас?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020