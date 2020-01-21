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Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен

Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокори
Семак — болельщику: моё мнение не менялось. Кокорин нам нужен
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» ответил на вопросы болельщиков по поводу перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца сезона, о котором было объявлено сегодня, 21 января.

«Сергей, что скажете теперь по решению отправить Кокорина в «Сочи»? Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее?» — спросил один из пользователей.

«Они у меня и не менялись. Кокорин нам нужен», — ответил Семак.

«Какого чёрта вы Кокорина отдаёте? Он лучший. Вы что, с ума все посходили? Мы долго ждём его возвращения», — написал другой болельщик.

«Вопрос не по адресу», — ответил Семак.

В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.

Кокорин попал в состав «Зенита» на товарищеский матч. Сегодня было объявлено о его уходе
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