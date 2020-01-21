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Кокорин попал в состав «Зенита» на товарищеский матч. Сегодня было объявлено о его уходе

Кокорин попал в состав «Зенита» на товарищеский ма
Кокорин попал в состав «Зенита» на товарищеский матч. Сегодня было объявлено о его уходе
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах», который пройдёт сегодня, 21 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, начало – в 17:00 мск.

В основу сине-бело-голубых попал и нападающий Александр Кокорин. При этом сегодня было объявлено о его переходе в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

Кокорин в «Сочи». Почему это решение правильное
От этого перехода получат пользу все три стороны. Даже несмотря на хейтеров.
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