Кокорин попал в состав «Зенита» на товарищеский матч. Сегодня было объявлено о его уходе

«Зенит» в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на товарищеский матч с катарской командой «Аль-Увайнах», который пройдёт сегодня, 21 января, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе, начало – в 17:00 мск.



В основу сине-бело-голубых попал и нападающий Александр Кокорин. При этом сегодня было объявлено о его переходе в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.



Состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.



«Зенит» после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками в активе и на 10 очков опережает ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.