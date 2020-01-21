Тренер женского «Зенита»: приложим максимум усилий для продолжения зенитовских традиций

Главный тренер новообразованной женской команды «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала своё назначение в клуб.

«В первую очередь хочу поблагодарить руководство футбольного клуба «Зенит» во главе с Александром Ивановичем Медведевым за такое предложение. Для меня большая честь и ответственность возглавить новую женскую футбольную команду высшей лиги. Знаю, что Санкт-Петербург очень любит футбол, и «Зенит» для него — настоящее спортивное достояние. Поэтому женский клуб приложит максимум усилий для продолжения зенитовских традиций.



Кто войдёт в состав женской команды? Сейчас идёт процесс переговоров, и пока не хотелось бы давать конкретную информацию по фамилиям. С петербургскими игроками также ведутся переговоры, потому что для руководства и клуба приоритет — это девушки из Питера.



Одно только слово «Зенит» говорит о том, какие задачи стоят перед командой. Но мы с руководством понимаем, что сейчас, в первый год, идёт становление команды и самое главное для нас — сформировать её, укомплектовать и донести до игроков наши требования.



Дорогие болельщики, нам очень нужна и важна ваша поддержка! Я знаю, что вы любите и болеете за свой клуб и очень требовательны в этом отношении. Поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы завоевать вашу преданность и любовь. От лица женского футбольного клуба «Зенит» хочу пригласить вас на наши матчи в этом сезоне — мы будем вас очень ждать!» — сказала Порядина в интервью пресс-службе петербургского клуба.