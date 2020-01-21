«Челси» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
Сегодня, 21 января, состоится матч «Челси» — «Арсенал». Встреча 24-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. В бригаду войдут ассистенты Иан Хассин Ричард Уэст. Резервный рефери — Дэвид Кут.
В первой части сезона «Арсенал» встречался с «Челси» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершился победой «Челси» со счётом 2:1.
Лондонский «Челси» набрал 39 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (29) — на 10-м месте.
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