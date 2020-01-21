Вратарь «Шинника» Гошев отправился на просмотр в норвежский клуб
Вратарь «Шинника» Евгений Гошев отправился на просмотр в норвежский клуб «Конгсвингер». Об этом сообщает официальный сайт ярославцев.
«Конгсвингер» выступает во втором по силе норвежском дивизионе. В прошлом сезоне клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице, а затем проиграл в плей-офф за выход в элитный дивизион.
22-летний Гошев выступает за «Шинник» с 2018 года. В нынешнем сезоне голкипер не провёл ни одного матча за ярославский клуб. Ранее он играл за «Ростов». Сыграл один матч за молодёжную сборную России.
«Шинник», набрав в 25 матчах 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч ярославский клуб проведёт 9 марта на выезде с «Енисеем».
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