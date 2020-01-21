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Ларин: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву

Ларин: надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Пиняеву
Футбол / Англия 0

Директор «Чертаново» Николай Ларин выразил надежду, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев когда-нибудь перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

«Пиняев находится на стажировке уже две недели. В первый день у него был матч с командой, которая на год старше. Они крупно проиграли, но Сергей открыл счёт в своём фирменном стиле, обыграв нескольких человек и забив от дальней штанги. Накануне была ещё одна встреча. Проиграли — 2:3, но Пиняев отдал две голевые передачи. Он у них играет в основном по краям атаки.

Послезавтра он возвращается обратно, в «МЮ» есть правило: стажировка не более 14 дней в году. Переход может состояться только с 18 лет. Надеемся, через какое-то время «Манчестер Юнайтед» сделает предложение Сергею. Но самое главное здесь — желание Пиняева и его родителей быть именно в Манчестере. Они этого очень хотят», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

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