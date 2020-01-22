В Пермском крае на ребёнка упали футбольные ворота
В селе Култаево Пермского края на 10-летнего мальчика упали ворота на купольном стадионе, сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.
Через 20 минут после поступления сигнала в скорую помощь на место приехала бригада «Скорой медицинской помощи», ребёнка госпитализировали. Медики установили сильный ушиб головы. Мальчик был осмотрен нейрохирургами и прооперирован. На данный момент ребёнок находится на искусственной вентиляции лёгких, состояние стабильное, прогноз положительный.
Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего. В данный момент проводится допрос лиц, которые несут ответственность за обеспечение безопасности при проведении занятий в спортивном сооружении.
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