С. Бакаев сообщил о своём переходе из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник Солтмурад Бакаев сообщил, что он перешёл из московского «Спартака» в казанский «Рубин».
«Здравствуйте, друзья! Как бы мы ни ругали соцсети и «Инстаграм» в частности, в нём есть много плюсов. Например, возможность обратиться к большой аудитории разом. С этого момента я игрок казанского «Рубина»!
Это большой клуб со славной историей, но что еще болеё важно — с великим будущим!
Я, как и мой брат, часто в интервью отмечал необходимость развития и самосовершенствования, так вот я считаю, что сделал шаг в правильном направлении. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто был рядом и поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, благодаря которой я выбрал дело, которому хочу и буду посвящать свою жизнь.
Большое спасибо болельщикам «Спартака» за то, что поддерживаете команду в любое время! Я очень благодарен руководству и персоналу «Спартака», благодаря этим людям моя мечта стать футболистом сбылась! Отдельное спасибо всем тренерам, начиная от академии «Спартака» и заканчивая тренерским штабом главной команды, это действительно счастье — учиться у вас и играть под вашим чутким присмотром!
Спасибо руководству «Рубина» за интерес, проявленный ко мне, надеюсь оправдать все ваши ожидания!» — написал Бакаев в своём «инстаграме».
- 22 января 2020
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