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Паредес разыграл Неймара, подбросив ему змею в шкафчик. Видео

Паредес разыграл Неймара, подбросив ему змею в шкафчик. Видео
Футбол / Франция 0

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес подшутил над партнёром по команде бразильским нападающим Неймаром, подбросив искусственную змею в его шкафчик.

Бразилец, открыв шкафчик, сначала испугался, но быстро понял, что это розыгрыш, и рассмеялся вместе с одноклубниками.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Паредес перешёл в «ПСЖ» в январе 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 25-летний аргентинский хавбек принял участие в 12 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с французским клубом действует до лета 2023 года.

Лига 1 переписала первый гол Паредеса за «ПСЖ» на Неймара
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