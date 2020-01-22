Отчим Кокорина: Саша не собирается переходить в «Сочи»

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал новость о переходе игрока в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«Находится ли Кокорин в подвешенном состоянии? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи». Всё потому, что телега редко едет впереди лошади. Он не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет на отдых.
Медведев подтвердил информацию о переходе? Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи», — цитирует Логинова «Фонтанка».
Напомним, что «Сочи» объявил о переходе 28-летнего Кокорина вчера, 21 января. Несмотря на это, футболист сыграл за «Зенит» в товарищеском матче и забил три гола.
В октябре 2018 года Кокорин вместе со своим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения свободы. В сентябре прошлого года футболисты вышли на свободу, однако «Зениту» отказали во включении форварда в заявку на сезон. В связи с этим Александр не провёл ни одного матча в нынешней кампании.
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