Отчим Кокорина: контракт с «Зенитом» истекает летом. Если это можно назвать контрактом

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал новость о переходе игрока в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.



«Что сейчас происходит с арендой Саши? Первый вопрос к «Сочи» – а приехал ли он к ним на сбор? Пусть скажут, когда приедет. Что касается возвращения в «Зенит», насколько я понимаю, он и сейчас с «Зенитом» на сборах, куда ему возвращаться?



Заканчивается ли контракт Кокорина с «Зенитом» летом? Если то, что у него есть, можно назвать контрактом – тогда да, заканчивается летом.



Что касается слов Семака, что в клубе на Кокорина рассчитывают, то я вижу, что Сергей Богданович – профессиональный и порядочный человек. Он большой специалист. К его мнению есть смысл прислушиваться. Он, как многие деятели, на протяжении жизни хвостом не вилял и замечен за этим не был», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кокорин попал в состав «Зенита» на товарищеский матч. Сегодня было объявлено о его уходе