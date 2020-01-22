Форвард «Ростова» Сигурдарсон перешёл в АПОЭЛ на правах аренды

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон перешёл в кипрский АПОЭЛ на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовской команды. Арендное соглашение 28-летнего исландского футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.



Сигурдарсон выступает в составе «Ростова» с 2018 года. Нападающий принял участие в 38 матчах Российской Премьер-Лиги в составе ростовской команды и забил 8 голов. Ранее Сигурдарсон играл за такие клубы, как «Мольде», «Копенгаген», «Вулверхэмптон» и другие команды.



«Ростов» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также вошёл «Краснодар» (35).

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