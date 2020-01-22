Экс-игроку «Севильи» грозит 10 лет тюрьмы за участие в ДТП, унёсшем две жизни

Бывший игрок «Севильи» Жоао Малек может попасть за решётку на срок 10 лет, сообщает El Mundo Deportivo.

Летом прошлого года мексиканец у себя на родине стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли Мария Фернанда Пенья и Алехандро Кастро, направлявшиеся на своём автомобиле на вечеринку по случаю их предстоящей свадьбы. На время следствия футболиста поместили под стражу. Недавно родственники погибших представили доказательства, что Малек передвигался на своём автомобиле со скоростью, которая превышала предельно допустимую на 35 км/ч, и находился в состоянии алкогольного опьянения. Если вина 20-летнего футболиста будет доказана, ему грозит тюремный срок в 10 лет.

Малек считался одним из самых перспективных игроков Мексики. Его контракт принадлежит «Сантосу Лагуне». На правах аренды он также выступал за «Севилью» и «Порту».