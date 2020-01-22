Хавбек «Севильи» Окампос посвятил гол Эмилиано Сале, который погиб год назад

Аргентинский полузащитник «Севильи» Лукас Окампос посвятил гол, который он забил в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леванте» (3:1), соотечественнику Эмилиано Сале, погибшему год назад в авиакатастрофе.

Окампос продемонстрировал футболку с надписью «Это для тебя Эмилиано Сала. Ты всегда с нами». Также к акции присоединился защитник «Севильи» Диего Карлос, который ранее вместе с Окампосом и Салой выступал за «Нант».

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Севильи».

Сала перешёл из «Нанта» в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно 2019 года. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.