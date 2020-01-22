Хавбек ЦСКА Тикнизян перешёл в «Авангард» на правах аренды
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перешёл в курский «Авангард» на правах аренды, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Арендное соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до окончания сезона-2019/2020. Соглашение не предусматривает опции дальнейшего выкупа трансфера полузащитника.
Тикнизян является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого дебютировал в сентябре 2017 года. В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 1 минуту и не отметившись результативными действиями. На счету футболиста одна встреча в Кубке России. В молодёжном первенстве Тикнизян забил 9 мячей (2 – с пенальти) и получил 7 жёлтых карточек в 15 матчах.
ЦСКА отдаст Тикнизяна в аренду «Авангарду»
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