«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
Сегодня, 22 января, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча 24-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Джонатаном Моссом. В бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
В первой части сезона «Бёрнли» встречался с «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-лиги. Матч завершился победой «красных дьволов» со счётом 2:0.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 23 матчах 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (27) — на 14-м месте.
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