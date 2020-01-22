С. Бакаев — об уходе из «Спартака»: долго не думал, сразу принял решение: только «Рубин»

Новичок «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в казанский клуб.

«Не передать словами, я очень рад оказаться именно в этом клубе. Большое спасибо руководству клуба и тренерскому штабу за оказанное мне доверие и проявленный интерес. Я очень рад. Буду делать всё, чтобы не подвести как руководство и тренерский штаб, так и наших болельщиков.

Переговоры шли не так долго. Фактор, который сыграл в первую очередь, — это интерес Леонида Викторовича Слуцкого и руководства казанского клуба. Долго не думал, сразу принял решение: только «Рубин».

Это жизнь, это футбол. Рано или поздно это должно былослучиться. Считаю, что сделал правильный выбор, сделал шаг вперёд. Мне, безусловно, нужно очень много работать, чтобы как минимум догнать брата, а дальше уже потихоньку достигать целей, которые я ставлю перед собой», — сказал Бакаев в интервью каналу «Рубина» в YouTube.