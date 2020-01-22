Тихонов: Джано оставил за собой приличный след в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал уход из стана красно-белых полузащитника Джано Ананидзе.

«Когда футболисты порядка 10–11 лет находятся в клубе, они оставляют за собой какой-то след. А Джано действительно оставил за собой приличный след. Последние годы выглядел довольно-таки невыразительно, но были игры, когда он вытаскивал команду. Он очень травматичный футболист, потому что любит с мячом возиться, быстрый. Против таких обычно играют жёстко. Он играет 4–5 игр, потом травмируется. И отсюда, когда ты выбываешь постоянно из основного состава, кто-то на твоё место становится. Можем ли мы говорить, что с уходом Джано ушла эпоха «золотого «Спартака»? Действительно, эта эпоха уже позади, сейчас надо думать о будущем. Так что сейчас не время вспоминать «золотой «Спартак», который 16 лет до этого ничего не выигрывал. Что касается отношения болельщиков, то они сегодня тебя любят, а завтра скажут, что тебе пора уже уходить», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».