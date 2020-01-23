Джано: «Анортосис» борется за чемпионский титул, это соответствует моим личным целям

Полузащитник Джано Ананидзе поделился впечатлениями от перехода в кипрский клуб «Анортосис».
«Я очень рад быть здесь. Я хотел выступить в другом чемпионате и рад, что буду играть за такой замечательный клуб, как «Анортосис». Спасибо команде и тренеру за предоставленную возможность. Благодаря тренеру я познакомился с философией клуба, что повлияло на моё решение. У меня было несколько предложений, но я выбрал «Анортосис».
Основная причина, почему я выбрал «Анортосис», — главный тренер, Темури Кецбая. Помимо этого, я бывал на Кипре несколько раз на сборах с моей предыдущей командой и знаю о стране, о том, какие здесь люди, погода, вкусная еда и жизнь в целом. «Анортосис» — отличная команда с амбициозными целями. Она борется за чемпионский титул. Это соответствует моим личным целям. Я всегда ставлю перед собой высокую планку и хочу, чтобы моя команда была такой же. Я сделаю всё возможное, чтобы сделать болельщиков счастливыми», — приводит слова Джано официальный сайт клуба.
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21:09Джано подписал контракт с «Анортосисом» Эксклюзив
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