Представитель Джано рассказал, почему выбор пал на «Анортосис»

Тимур Лепсая, представитель полузащитника Джано Ананидзе, рассказал о переходе бывшего игрока «Спартака» в кипрский клуб «Анортосис».



«Главным критерием выбора клуба была фигура главного тренера — Темури Кецбаи, с которым Ананидзе хорошо знаком, тренер знает его возможности. В клубе играет много ребят, с которыми Джано знаком. «Анортосис» борется за самые высокие места в чемпионате Кипра, поэтому будет приятнее бороться за первые места.

Были варианты в Турции, Греции и России. С финансовой точки зрения были более заманчивые варианты. Но главным приоритетом для нас являлась перезагрузка карьеры, поэтому выбирали команду, в которой у Ананидзе будет больше шансов играть. Здесь знакомый тренер, который его знает. Главная задача — вернуть кондиции, сыграть как можно больше матчей.

Почему контракт до конца сезона? Предлагали более длительный контракт, но решили сделать так, чтобы посмотреть, какие будут варианты летом. К тому же Джано надеется, что сборная Грузии выйдет на чемпионат Европы через Лигу наций. Поэтому подписали контракт до конца сезона, а дальше будем изучать варианты», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.