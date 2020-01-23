Зидан: Бэйл получил травму голеностопа и не мог продолжать встречу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги гостевого матча 1/16 финала Кубка Испании с «Унионистас де Саламанка» (3:1).

«Это была сложная игра на трудном поле. Мы испытывали трудности с контролем мяча и у нас не было хорошей игры, но это из-за качества поля. Мы рады, что прошли дальше.

Бэйл? Он немного подвернул голеностоп. Я не думаю, что там что-то серьёзное, но, как всегда, мы узнаем подробности завтра. Он не мог продолжать встречу

Я доволен тем, что как провёл игру Браим Диас, его забитым мячом. Мы все здесь, чтобы делать хорошо свою работу. Ничего больше. Эти матчи ничего не меняют в плане работы на трансферном рынке, все знают свою ситуацию. Если будут перемены, мы узнаем об этом 31 января», — цитирует Зидана Marca.

«Реал», набрав 43 очка в 20 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 26 января с «Вальядолидом».

