Сульшер у руля «МЮ» проиграл больше матчей, чем выиграл
В матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» всухую уступил «Бёрнли» со счётом 0:2.
Это поражение стало для наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшера 12-м у руля команды. Под его руководством клуб одержал 11 побед. Таким образом, он имеет отрицательный баланс побед и поражений с момента назначения на должность главного тренера команды, сообщает Opta.
«Манчестер Юнайтед», имея в своём активе 34 очка в 24 матчах и уступив во второй игре подряд, занимает 5-е место в английской Премьер-лиге, отставая от 4-го места, которое даёт право выступления в Лиге чемпионов, на 6 очков.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон». Встреча состоится 1 февраля. Начало – 20:30 мск.
«МЮ» дома всухую уступил «Бёрнли»
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