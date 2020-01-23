Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
В услугах 30-летнего капитана «канониров» заинтересована «Барселоны». Основной форвард сине-гранатовых Луис Суарес выбыл на долгий срок из-за травмы и вернётся в строй лишь к концу нынешнего сезона. В связи с этим клуб ищет ему замену.
Как сообщает Mundo Deportivo, Обамеянг дал согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера. «Арсенал» не горит желанием расставаться с габонцем, но если сам игрок даст понять о своих намерениях, вероятность сделки повысится. При этом «Барселона» знает, что контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года, несмотря на то что лондонцы не разглашали этой информации.
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