Форвард «Ювентуса» Пьяца, которым интересовался «Зенит», уйдёт в «Кальяри»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сообщил, что форвард команды Марко Пьяца близок к переходу в «Кальяри».
«Мы очень близки к соглашению с «Кальяри». Он хорошо проводит свои тренировки, и мы рады, что он нашёл такой важный клуб, где он может получить гарантированную игровую практику. Это будет аренда, рассчитанная на 18 месяцев, с возможностью выкупа футболиста», — приводит слова Паратичи Football Italia.
Ранее была информация, что «Зенит» был заинтересован в Пьяце и был намерен взять нападающего в аренду с возможностью выкупа в конце сезона.
Марко Пьяца принял участие в 19 матчах в прошлом сезоне за «Фиорентину» в чемпионате Италии. На счету хорватского футболиста один гол и одна результативная передача.
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