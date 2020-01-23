Футболисты «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физподготовке
По окончании заключительной тренировки в Абу-Даби футболисты «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физической подготовке Владимира Чепзановича.
Видео купания тренера можно посмотреть на «Чемпионате».
Кроме того тренеры и персонал «Спартака» сделали совместное фото на стадионе шейха Зайда в Абу-Даби. Инициатива импровизированной фотосессии принадлежала капитану команды Георгию Джикии.
Видео командной фотосессии доступно на «Чемпионате».
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 29 февраля на выезде с московским «Динамо».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!»
Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».
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