Футболисты «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физподготовке

По окончании заключительной тренировки в Абу-Даби футболисты «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физической подготовке Владимира Чепзановича.

Видео купания тренера можно посмотреть на «Чемпионате».

Кроме того тренеры и персонал «Спартака» сделали совместное фото на стадионе шейха Зайда в Абу-Даби. Инициатива импровизированной фотосессии принадлежала капитану команды Георгию Джикии.

Видео командной фотосессии доступно на «Чемпионате».

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 29 февраля на выезде с московским «Динамо».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020