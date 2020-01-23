Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физподготовке

Футболисты «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физподготовке
Футбол / РПЛ 0

По окончании заключительной тренировки в Абу-Даби футболисты «Спартака» окунули в бассейн со льдом тренера по физической подготовке Владимира Чепзановича.

Видео купания тренера можно посмотреть на «Чемпионате».

Кроме того тренеры и персонал «Спартака» сделали совместное фото на стадионе шейха Зайда в Абу-Даби. Инициатива импровизированной фотосессии принадлежала капитану команды Георгию Джикии.

Видео командной фотосессии доступно на «Чемпионате».

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч красно-белые проведут 29 февраля на выезде с московским «Динамо».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!»
Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020