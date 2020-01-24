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«Вулверхэмптон» сравнял счёт в матче с «Ливерпулем» благодаря голу Хименеса

«Вулверхэмптон» сравнял счёт в матче с «Ливерпулем» благодаря голу Хименеса
Футбол / Англия 0

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес стал автором второго гола в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». 28-летний мексиканец сравнял счёт на 51-й минуте после передачи форварда Адамы Траоре.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Встреча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» сейчас проходит в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». К 70-й минуте счёт 1:1. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе мерсисайдцев 64 очка. «Вулверхэмптон» (34) занимает седьмое место.

29 января «Ливерпуль» проведёт перенесённую встречу 18-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало — в 22:45 мск.

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