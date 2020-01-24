«Вулверхэмптон» сравнял счёт в матче с «Ливерпулем» благодаря голу Хименеса
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес стал автором второго гола в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». 28-летний мексиканец сравнял счёт на 51-й минуте после передачи форварда Адамы Траоре.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» сейчас проходит в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». К 70-й минуте счёт 1:1. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе мерсисайдцев 64 очка. «Вулверхэмптон» (34) занимает седьмое место.
29 января «Ливерпуль» проведёт перенесённую встречу 18-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало — в 22:45 мск.
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