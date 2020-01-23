Хендерсон ударом головой открыл счёт в матче с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон открыл счёт в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счет 1:0, идёт 1-й тайм).

Счёт был открыт на 8-й минуте. Трент Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Хендерсон ударом головой с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» проходит в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль», набрав в 22 матчах 64 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на седьмом месте.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020