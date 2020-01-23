Хендерсон ударом головой открыл счёт в матче с «Вулверхэмптоном»
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон открыл счёт в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счет 1:0, идёт 1-й тайм).
Счёт был открыт на 8-й минуте. Трент Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга во вратарскую, где Хендерсон ударом головой с близкой дистанции отправил мяч точно в цель.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» проходит в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».
«Ливерпуль», набрав в 22 матчах 64 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (34) — на седьмом месте.
Турнирная таблица АПЛ сезона-2019/2020
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 24-го тура АПЛ
Читайте также
- 24 января 2020
-
00:19
- 23 января 2020
-
23:56
-
23:51
-
23:40
-
23:21
-
23:16
-
23:07
-
22:56
-
22:41
-
22:31
-
22:19
-
21:58
-
21:54
-
21:38
-
21:19
-
21:10
-
20:56
-
20:48
-
20:33
-
20:19
-
19:54
-
19:49
-
19:34
-
19:31
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:37
-
18:26
-
18:16
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:36
-
17:09
Партнерский контент