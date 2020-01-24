Полузащитник ЦСКА Янов перешёл в «Ригу»
ЦСКА согласовал трансфер полузащитника Данилы Янова с «Ригой», сообщается на официальном сайте московского клуба.
19-летний россиянин подписал полноценный контракт с действующим чемпионом Латвии.
Янов перешёл в ЦСКА в январе 2018 года и в сезоне-2018/2019 стал с победителем молодёжного первенства с московским клубом. Футболист принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место. В активе «армейского» клуба 34 очка после 19 туров. Следующий матч в чемпионате России подопечные Виктора Гончаренко проведут с «Уралом». Матч состоится 29 февраля. Московская команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в 1/4 финала Кубка России
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