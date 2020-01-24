Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник ЦСКА Янов перешёл в «Ригу»

Полузащитник ЦСКА Янов перешёл в «Ригу»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА согласовал трансфер полузащитника Данилы Янова с «Ригой», сообщается на официальном сайте московского клуба.

19-летний россиянин подписал полноценный контракт с действующим чемпионом Латвии.

Янов перешёл в ЦСКА в январе 2018 года и в сезоне-2018/2019 стал с победителем молодёжного первенства с московским клубом. Футболист принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает четвёртое место. В активе «армейского» клуба 34 очка после 19 туров. Следующий матч в чемпионате России подопечные Виктора Гончаренко проведут с «Уралом». Матч состоится 29 февраля. Московская команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

«Спартак» и ЦСКА 4 марта встретятся в 1/4 финала Кубка России
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020