Левин: «Мордовия» попала под подозрение из-за истории с Малолетковым. Будем расставаться

Директор «Мордовии» Николай Левин заявил, что клуб расстанется с голкипером Ярославом Малолетковым, который делал ставки на матчи своей команды.
«Ярослав, наверное, должен будет уволиться. Здесь задета и имиджевая составляющая клуба. Вообще не ожидали такого, Малолетков — парень положительный. Неприятно, что «Мордовию» теперь обсуждают в прессе в таком формате.
Мне же Ярослав говорил, что ставил на матчи РПЛ, других команд второго дивизиона. Оказалось, что он ставил на матчи «Мордовии». Это очень неприятно. В разговорах с руководством РФС всплывают какие-то подробности, а я об этом и не знал. Получается, что клуб тоже попадает под подозрения из-за этой истории со ставками.
С Ярославом я ещё не разговаривал. Как он приедет, будем расставаться», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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