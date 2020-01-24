Левин: «Мордовия» попала под подозрение из-за истории с Малолетковым. Будем расставаться

Директор «Мордовии» Николай Левин заявил, что клуб расстанется с голкипером Ярославом Малолетковым, который делал ставки на матчи своей команды.

«Ярослав, наверное, должен будет уволиться. Здесь задета и имиджевая составляющая клуба. Вообще не ожидали такого, Малолетков — парень положительный. Неприятно, что «Мордовию» теперь обсуждают в прессе в таком формате.

Мне же Ярослав говорил, что ставил на матчи РПЛ, других команд второго дивизиона. Оказалось, что он ставил на матчи «Мордовии». Это очень неприятно. В разговорах с руководством РФС всплывают какие-то подробности, а я об этом и не знал. Получается, что клуб тоже попадает под подозрения из-за этой истории со ставками.

С Ярославом я ещё не разговаривал. Как он приедет, будем расставаться», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.