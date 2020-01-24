«Барселона» опубликовала аниме с игроками в честь китайского Нового года
«Барселона» на своей странице в «Твиттере» поздравила фанатов с китайским Новым годом с помощью мультипликационного ролика в стиле аниме.
На видео присутствует несколько футболистов сине-гранатовых: нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Луис Суарес, голкипер Марк-Андре тер Штеген, а также один из игроков женской команды.
Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
Новый год по китайскому календарю наступит 25 января 2020 года.
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В 20 матчах каталонцы одержали 13 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения. В 21-м туре подопечные Энрике Сетьена на выезде встретятся с «Валенсией». Матч состоится 25 января и начнётся в 18:00 мск.
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