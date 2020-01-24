«Барселона» намерена перехватить Эриксена у «Интера»

«Барселона» нацелилась на приобретение полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports.



Сине-гранатовые сделали «шпорам» запрос по 27-летнему футболисту и рассчитывают перехватить его у других претендентов.



Ранее сообщалось, что новым клубом Эриксена с большой вероятностью станет миланский «Интер». Нерадзурри согласовали с датчанином условия личного контракта, а сегодня, 24 января, стало известно, что была также достигнута договорённость с «Тоттенхэмом» о сумме трансфера.



Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 жёлтых карточек.



Соглашение Кристиана с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2020 года. Игрок ранее отказался продлевать сотрудничество с лондонцами.

«Интер» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер Эриксена