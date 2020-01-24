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Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА

Источник: братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывшие игроки ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие возвращаются в московский клуб, сообщает в своём «телеграм»-канале журналист Нобель Арустамян.

Согласно информации источника, братья уже контактировали с президентом «армейцев» Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым. Какие должности займут Березуцкие в ЦСКА, пока остаётся неизвестным. Ожидается, что в ближайшее время они отправятся в расположение команды в Кампоамор, где она проводит зимние сборы. После общения с футболистами и тренерским штабом Алексей и Василий должны будут определиться, в каком направлении они бы хотели работать в клубе. Отмечается, что наиболее вероятным вариантом трудоустройства братьев Березуцких в стане «армейцев» является работа в селекционном отделе.

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