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Фанаты готовят массовую акцию протеста против владельцев «МЮ»

Фанаты готовят массовую акцию протеста против владельцев «МЮ»
Футбол / Англия 0

Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовят массовую акцию протеста против владельцев клуба — семейства Глэйзеров, сообщает Mirror.

Согласно информации источника, фанаты «красных дьяволов», не довольные действиями собственников клуба и вице-президента Эда Вудворда, призывают всех зрителей, которые посетят домашний матч 25-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» 1 февраля, покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте встречи. Время ухода со стадиона выбрано неслучайно. Это отсылка к предыдущему домашнему матчу «Манчестер Юнайтед» с «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Она стала первой для «Бёрнли» на «Олд Траффорд» за последние 58 лет.

«Манчестер Юнайтед», набрав в 24 матчах 34 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место.

Вице-президент «МЮ» Вудворд может уйти из клуба из-за оскорбления болельщиков
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