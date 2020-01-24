Фанаты готовят массовую акцию протеста против владельцев «МЮ»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» готовят массовую акцию протеста против владельцев клуба — семейства Глэйзеров, сообщает Mirror.
Согласно информации источника, фанаты «красных дьяволов», не довольные действиями собственников клуба и вице-президента Эда Вудворда, призывают всех зрителей, которые посетят домашний матч 25-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» 1 февраля, покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте встречи. Время ухода со стадиона выбрано неслучайно. Это отсылка к предыдущему домашнему матчу «Манчестер Юнайтед» с «Бёрнли». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Она стала первой для «Бёрнли» на «Олд Траффорд» за последние 58 лет.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 24 матчах 34 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место.
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