Вице-президент «МЮ» Вудворд может уйти из клуба из-за оскорбления болельщиков

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может уйти с поста исполнительного директора команды, сообщает журналист ВВС Саймон Стоун в своём твиттер-аккаунте.
Как сообщает источник, владельцы манкунианского клуба продолжают поддерживать Вудворда, так как он приносит команде прибыль, но сам британец может покинуть свой пост по собственному желанию из-за неоднократно повторяющихся оскорбительных кричалок болельщиков в свой адрес на матчах команды. Также фанаты желали смерти вице-президенту.
Ранее появилась информация, что 48-летний британец остаётся самым высокооплачиваемым управленцем в английской Премьер-лиге.
«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 24 турах чемпионата.
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