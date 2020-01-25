Лэмпард: Кепа совершил ряд ошибок, которые стоили «Челси» очков. Ему необходимо прибавлять

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал критику в адрес вратаря команды Кепы Аррисабалаги из-за ошибок в нынешнем сезоне.

«Кепе придётся с этим справляться, потому что таков футбол. Каждый игрок, независимо от того, насколько он хорош, или какую блестящую карьеру сделал, подвергается критике. Критикуют даже самых лучших. И футболисты должны уметь с этим справляться.

Буду ли искать нового голкипера на трансферном рынке? Сейчас я не смотрю на ситуацию с этой точки зрения, меня не волнует критика людей за пределами клуба. Знаю, что критика есть, но не позволяю себе поддаваться на неё.

Кепа знает о создавшейся проблеме. Он совершил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и прибавлять», — приводит слова 41-летнего специалиста пресс-служба «Челси».