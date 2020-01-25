Фабиньо: если подпишем Мбаппе, у «Ливерпуля» будет головная боль

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился мнением о возможном переходе в мерсисайдский клуб форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Если клуб его подпишет, у „Ливерпуля“ будет головная боль, потому что наше атакующее трио выглядит очень хорошо. Но я знаю уровень Мбаппе, он уже сейчас один из лучших игроков в мире, поэтому, несомненно, он усилит любую команду. В настоящее время он играет за „Пари Сен-Жермен“, и мы должны уважать это», — цитирует Фабиньо BBC.

В этом сезоне Мбаппе принял участие в 23 матчах на клубном уровне. На счету 21-летнего нападающего 21 результативный удар и 12 голевых передач. Контракт француза с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста — € 200 млн.