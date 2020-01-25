Хавбек «Ливерпуля» Минамино: хочу оправдать доверие Клоппа

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился мнением о своём выступлении в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1). Напомним, японец вышел на замену на 33-й минуте игры.



«Я чувствую доверие тренера ко мне, поэтому хочу оправдать его. Лично я не доволен своим выступлением в матче с „Вулверхэмптоном“. Хочу оправдать ожидания людей, которые меня поддерживают.



Ментально я был готов к этой работе. Всё, о чём я думал, — это как вписаться в команду и войти в игру. Я не чувствую никакого давления. Не знаю, насколько велики были ожидания, но мне нечего терять. Если мы с другими футболистами начнём понимать друг друга лучше на поле, уверен, наша игра улучшится», — приводит слова Минамино официальный сайт «Ливерпуля».

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