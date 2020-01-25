5 лучших голов 24-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 голов 24-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Редмонд, попавший в девятку ворот «Кристал Пэлас» с линии штрафной площади (2:0).
Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли реализовал выход один на один в лондонском дерби с «Челси» (2:2).
Защитник «Ньюкасла» Флорьян Лежён забил два мяча в матче с «Эвертоном» (2:2), причём один — ударом через себя.
Форварду «Бёрнли» Джею Родригесу удался мощнейший удар с угла штрафной площади во встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:0).
Замыкает список гол нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ворота «Вулверхэмптона» (2:0) после розыгрыша мяча с партнёрами.
Видео доступно на «Чемпионате».
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Читайте также
- 25 января 2020
-
20:11
-
20:09
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:37
-
19:26
-
19:21
-
18:46
-
18:45
-
18:22
-
18:11
-
17:48
-
17:40
-
17:30
-
17:17
-
17:12
-
16:56
-
16:55
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:09
-
15:00
-
14:47
-
14:41
-
14:25
-
14:14
-
14:13
Партнерский контент