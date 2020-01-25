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5 лучших голов 24-го тура английской Премьер-лиги. Видео

5 лучших голов 24-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 24-го тура английской Премьер-лиги.

Открывает пятёрку полузащитник «Саутгемптона» Нейтан Редмонд, попавший в девятку ворот «Кристал Пэлас» с линии штрафной площади (2:0).

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли реализовал выход один на один в лондонском дерби с «Челси» (2:2).

Защитник «Ньюкасла» Флорьян Лежён забил два мяча в матче с «Эвертоном» (2:2), причём один — ударом через себя.

Форварду «Бёрнли» Джею Родригесу удался мощнейший удар с угла штрафной площади во встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Замыкает список гол нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ворота «Вулверхэмптона» (2:0) после розыгрыша мяча с партнёрами.

Видео доступно на «Чемпионате».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

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