«Милан» пытается взять в аренду хавбека «Бенфики» Луиша

«Милан» ведёт переговоры об аренде опорного полузащитника «Бенфики» Флорентину Луиша. Красно-чёрные надеются заключить сделку до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.com.

«Милан» рассчитывает арендовать Луиша на полтора года с опцией выкупа. «Бенфика» требует большую компенсацию и хочет, чтобы итальянский клуб был обязан выкупить игрока по окончании аренды.

В нынешнем сезоне Флорентину принял участие в 13 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В активе 20-летнего португальца 1 результативная передача.

Контракт Луиша рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 20 млн.

«Милан», набрав 31 очко в 21 встрече, занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.