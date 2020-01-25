«Милан» пытается взять в аренду хавбека «Бенфики» Луиша
«Милан» ведёт переговоры об аренде опорного полузащитника «Бенфики» Флорентину Луиша. Красно-чёрные надеются заключить сделку до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Calciomercato.com.
«Милан» рассчитывает арендовать Луиша на полтора года с опцией выкупа. «Бенфика» требует большую компенсацию и хочет, чтобы итальянский клуб был обязан выкупить игрока по окончании аренды.
В нынешнем сезоне Флорентину принял участие в 13 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В активе 20-летнего португальца 1 результативная передача.
Контракт Луиша рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 20 млн.
«Милан», набрав 31 очко в 21 встрече, занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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Кажется, команда наконец-то угадала с форвардом.
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